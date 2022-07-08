الرياضة
حنيش خارج الكوكب
أعلن رضوان حنيش، رئيس الكوكب المراكشي لكرة القدم، تنحيه عن رئاسة الفريق، بعد حملة لجمهور الكوكب، طالب من خلالها باستقالة المكتب المسير عقب هبوط الفريق إلى أقسام الهواة. وأصدرت إدارة الكوكب بلاغا موقعا من قبل حنيش، أعلنت خلاله، عن تأجيل الجمع العام للموسم الماضي والذي سبقه، إلى 22 يوليوز الجاري،أكمل القراءة »
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