الرياضة
الراضي يجدد مع الجيش الرواندي
مسؤولو الفريق تشبثوا به ورفضوا رحيله إلى سيمبا التنزاني جدد محمد عادل الراضي، الإطار الوطني، عقده مع الجيش الرواندي لموسمين إضافيين، بعد أن رفض المسؤولون رحيله، وطلبوا منه البقاء، بسبب النتائج التي سجلها في المواسم الثلاثة، التي أشرف فيها على تدريب الفريق. وعلمت «الصباح»، أن الراضي جدد عقده مع الجيشأكمل القراءة »
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