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الصباح الفني

جسوس يغني للوداد

منذ 11 دقيقة
طرح المغني عزالدين جسوس، على قناته الخاصة على “يوتوب”، أغنية جديدة تحمل عنوان “غزاة القارة”. وقال جسوس إنه اختار أن يهدي الأغنية لفريق الوداد لمناسبة فوزه بكأس عصبة الأبطال الإفريقية، مؤكدا أنه أشرف على تلحين كلماتها التي كتبها الإطار الوطني محمد سهيل، فيما تكلف بالتوزيع الموسيقي عصام علو. وأوضح جسوسأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة



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