الرياضة
لائحتان لرئاسة عصبة الهواة
المراحي والكعواشي مرشحان لخلافة السنوسي في جمع 22 يوليوز وضع زكرياء المراحي وجمال الكعواشي ترشيحهما بصفة رسمية لرئاسة العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، خلفا للرئيس المستقيل جمال السنوسي. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن المرشحين لشغل منصب الرئيس أنهيا كل الإجراءات القانونية، ووضعا لائحتيهما داخل الأجل المحدد من طرف الجامعة.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا