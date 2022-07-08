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الرياضة

لائحتان لرئاسة عصبة الهواة

منذ 11 دقيقة
المراحي والكعواشي مرشحان لخلافة السنوسي في جمع 22 يوليوز وضع زكرياء المراحي وجمال الكعواشي ترشيحهما بصفة رسمية لرئاسة العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، خلفا للرئيس المستقيل جمال السنوسي. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن المرشحين لشغل منصب الرئيس أنهيا كل الإجراءات القانونية، ووضعا لائحتيهما داخل الأجل المحدد من طرف الجامعة.أكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة



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