الرياضة
خنيفرة ينهي عقد بودراع
ضمان البقاء بالقسم الثاني لم ينقذ المدرب من الانفصال فسخ شباب أطلس خنيفرة عقد المدرب خليل بودراع، والمستمر إلى نهاية الموسم المقبل، بالتراضي. والتحق بودراع بشباب أطلس خنيفرة منتصف الموسم الماضي، مكان المدرب السابق محمد الكيسر، لتتوتر العلاقة، إلى حد استعانته بعون قضائي خلال حصة تدريب، حضرها أربعة لاعبين ومدربأكمل القراءة »
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