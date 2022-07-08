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أســــــرة

6‭ ‬خطوات‭ ‬للتخفيف‭ ‬منه

منذ دقيقة واحدة
استعمال‭ ‬أحذية‭ ‬مناسبة‭ (‬خاص‭)‬
يؤكد‭ ‬الأطباء‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬أسفل‭ ‬القدم‭ ‬ينبغي‭ ‬اتباع‭ ‬ست‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة‭ ‬تتجلى‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وزن‭ ‬صحي،‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الحوامل،‭ ‬إذ‭ ‬تؤدي‭ ‬زيادته‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬اللفافة‭ ‬الأخمصية‭.‬ أما‭ ‬ثاني‭ ‬الخطوات‭ ‬فهي‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬يتضمن‭ ‬كل‭ ‬العناصر‭ ‬المفيدة‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تفادي‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة



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