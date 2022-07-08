أســــــرة
6 خطوات للتخفيف منه
يؤكد الأطباء أنه من أجل التخفيف من ألم أسفل القدم ينبغي اتباع ست خطوات مهمة تتجلى في الحفاظ على وزن صحي، خاصة بالنسبة إلى الحوامل، إذ تؤدي زيادته إلى ارتفاع الضغط على اللفافة الأخمصية. أما ثاني الخطوات فهي اتباع نظام غذائي صحي يتضمن كل العناصر المفيدة التي تساعد على تفاديأكمل القراءة »
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