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منذ دقيقة واحدة
‭ ‬نعل‭ ‬داخلي إن‭ ‬استخدام‭ ‬النعل‭ ‬الداخلي‭ ‬أثبت‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬إرهاق‭ ‬ألم‭ ‬القدم،‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬حذاء‭ ‬جديد‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬نوعه،‭ ‬واختيار‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬أقصى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الراحة‭.‬ المشي‭ ‬حافي‭ ‬القدمين ينصح‭ ‬بالسير‭ ‬حافي‭ ‬القدمين‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬إصابة‭ ‬تجعل‭ ‬السير‭ ‬بأقدام‭ ‬حافية‭ ‬أمرا‭ ‬صعبا،‭ ‬أو‭أكمل القراءة »


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