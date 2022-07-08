أســــــرة
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نعل داخلي إن استخدام النعل الداخلي أثبت فاعلية في التخلص من إرهاق ألم القدم، كما ينبغي عند شراء حذاء جديد الانتباه إلى نوعه، واختيار ما يوفر أقصى مستوى من الراحة. المشي حافي القدمين ينصح بالسير حافي القدمين ما لم تكن هناك إصابة تجعل السير بأقدام حافية أمرا صعبا، أوأكمل القراءة »
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