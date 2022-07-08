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وطنية

شرخ‭ ‬بين‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬والوزارة‭ ‬

منذ 3 دقائق
وصل‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إلى‭ ‬الباب‭ ‬المسدود‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬ولم‭ ‬يجدوا‭ ‬طريقة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬غضبهم،‭ ‬سوى‭ ‬النزول‭ ‬إلى‭ ‬الشارع،‭ ‬والاحتجاج‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان،‭ ‬بعدما‭ ‬اعتمدت‭ ‬الوزارة‭ ‬السرعة‭ ‬القصوى،‭ ‬قصد‭ ‬تمرير‭ ‬نظرتها‭ ‬للإصلاح‭ ‬قبل‭ ‬الموسم‭ ‬الجامعي‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬الطلبة‭ ‬إنهم‭ ‬سيمهلون‭ ‬الوزارة‭ ‬أياما‭ ‬فقط‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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