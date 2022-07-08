وطنية
شرخ بين طلبة الطب والوزارة
وصل طلبة الطب ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الباب المسدود من جديد، ولم يجدوا طريقة للتعبير عن غضبهم، سوى النزول إلى الشارع، والاحتجاج أمام البرلمان، بعدما اعتمدت الوزارة السرعة القصوى، قصد تمرير نظرتها للإصلاح قبل الموسم الجامعي المقبل، في حين قال الطلبة إنهم سيمهلون الوزارة أياما فقط قبل العودة إلىأكمل القراءة »
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