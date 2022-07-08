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أروى في عطلة من “حرب نفسية” تقضي الفنانة أروى جودة فترة استجمام وراحة بإحدى المدن الساحلية بعد توقف تصوير مسلسلها “حرب نفسية “، مع المخرج أحمد شفيق، على أن تعود إلى البلاطو بعد عطلة عيد الأضحى. وتجسد أروى ضمن أحداث المسلسل دور امرأة متزوجة من ضابط شرطة ويواجهان العديد منأكمل القراءة »
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