أســــــرة
ألم أسفل القدم… المعاناة
الأطباء ينصحون بعدم إهمال علاجه تفاديا لمضاعفاته يعاني كثير من الأشخاص مشكل ألم أسفل القدم، الذي يؤدي إهمال علاجه إلى تفاقم الوضع ومواجهة مشاكل صحية أخرى. وتختلف أسباب الشعور بألم أسفل القدم من شخص إلى آخر، ومن بينها التهاب وتر القدم أو الكاحل، والالتواء في القدم والأورام، وأصابع القدم المكسورة،أكمل القراءة »
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