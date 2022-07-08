fbpx
الصباح الفني

‭”‬عشاق‭ ‬ملال‭” ‬تورط‭ ‬إدار

منذ 41 ثانية
حاتم‭ ‬ادار‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
عاد‭ ‬المغني‭ ‬حاتم‭ ‬إدار‭ ‬إلى‭ ‬اثارة‭ ‬الجدل،‭ ‬بعدما‭ ‬طرح‭ ‬مقتطفا‭ ‬من‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يستعد‭ ‬لطرحها‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬عشاق‭ ‬ملال‭”‬ وتضمنت‭ ‬الأغنية،‭ ‬حسب‭ ‬تعبير‭ ‬بعض‭ ‬نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كلمات‭ ‬دون‭ ‬المستوى،‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬ادار‭ ‬خيب‭ ‬ظنهم،‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬لأن‭ ‬اختياراته‭ ‬الغنائية‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكلمات‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 41 ثانية



شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.