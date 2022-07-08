الصباح الفني
”عشاق ملال” تورط إدار
عاد المغني حاتم إدار إلى اثارة الجدل، بعدما طرح مقتطفا من أغنية جديدة، قال إنه يستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة تحمل عنوان “عشاق ملال” وتضمنت الأغنية، حسب تعبير بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كلمات دون المستوى، معتبرين أن ادار خيب ظنهم، مرة أخرى، لأن اختياراته الغنائية سواء على مستوى الكلماتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا