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الرياضة

أرينا يغادر السريع

منذ 11 دقيقة
اتخذ قراره بعد أيام من النزول ويدرس عروضا بالبطولة علمت «الصباح»، أن المدرب السويسري غوغلييرمو أرينا، قرر مغادرة سريع وادي زم، وإنهاء مساره مع الفريق النازل إلى بطولة القسم الثاني، إذ يطمح للاشتغال بالقسم الأول. وأخذ أرينا ثلاثة أيام من التفكير، والتي أعقبت النزول إلى القسم الثاني، ليقرر مغادرة سريعأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة



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