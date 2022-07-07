مقالات الرأي
دي معاك هادي
إرساليات انتهى الموسم الدراسي والجامعي في الأيام الأخيرة، ويستعد عدد كبير من الطلبة إلى العودة إلى بيوت أهلهم، قبل العودة في الموسم المقبل، وفي هذه الفترة يضطر الكثير من الطلبة إلى أخذ جل أمتعتهم معهم إلى البيت، وبالتالي يستعينون بخدمة الإرساليات، لأنه يصعب عليهم السفر بتلك الأوزان الكبيرة، ويضطرون لإرسالهاأكمل القراءة »
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