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مقالات الرأي

دي‭ ‬معاك‭ ‬هادي‭ ‬

منذ 4 دقائق
إرساليات انتهى‭ ‬الموسم‭ ‬الدراسي‭ ‬والجامعي‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ويستعد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بيوت‭ ‬أهلهم،‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬يضطر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬جل‭ ‬أمتعتهم‭ ‬معهم‭ ‬إلى‭ ‬البيت،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يستعينون‭ ‬بخدمة‭ ‬الإرساليات،‭ ‬لأنه‭ ‬يصعب‭ ‬عليهم‭ ‬السفر‭ ‬بتلك‭ ‬الأوزان‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ويضطرون‭ ‬لإرسالها‭أكمل القراءة »


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