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الرياضة

البحيري: لم أوقع لأي فريق

منذ 3 دقائق
لاعب المولودية قال إنه لم يتوصل بعروض رسمية نفى ياسين البحيري، لاعب وسط ميدان مولودية وجدة، أن يكون وقع في كشوفات أي فريق. وكشف البحيري، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، “بعد موسم شاق أستمتع حاليا مع عائلتي بالعطلة، في انتظار التوصل بعرض رسمي”، مستدركا “صحيح أن هناك بعض الاتصالات لكنهاأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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