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اذاعة وتلفزيون

مهرجان “الغيوان” يفجر المسكوت عنه

منذ دقيقتين
فنانون غاضبون وجمعويون يتحدثون عن “إفلاس” الثقافة وغياب التدبير الجاد عبر فنانون عن تذمرهم من الاستعدادات التي تجري لتنظيم ما سمي مهرجان “الظاهرة الغيوانية” بالحي المحمدي بالبيضاء، واصفين ما تسرب عنها ب”المهزلة” التي لم تراع تاريخ المجموعات الفنية وخصوصية المنطقة. وأوضح الفنانون، في لقاء مع “الصباح”، أن وعود المسؤولين بجماعةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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