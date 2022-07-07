اذاعة وتلفزيون
مهرجان “الغيوان” يفجر المسكوت عنه
فنانون غاضبون وجمعويون يتحدثون عن “إفلاس” الثقافة وغياب التدبير الجاد عبر فنانون عن تذمرهم من الاستعدادات التي تجري لتنظيم ما سمي مهرجان “الظاهرة الغيوانية” بالحي المحمدي بالبيضاء، واصفين ما تسرب عنها ب”المهزلة” التي لم تراع تاريخ المجموعات الفنية وخصوصية المنطقة. وأوضح الفنانون، في لقاء مع “الصباح”، أن وعود المسؤولين بجماعةأكمل القراءة »
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