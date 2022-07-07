الرياضة
الركراكي يراهن على الثلاثية
يدخل الديربي بمعنويات مرتفعة ومشاركة داري واردة يراهن وليد الركراكي، مدرب الوداد، على الفوز بديربي كأس العرش، الذي يقام اليوم (الخميس)، بملعب الزاولي، لتحقيق الثلاثية كما وعد بها الجماهير الودادية. ومن أجل ذلك، سيستخدم الركراكي جميع إمكانياته للفوز بهذه المباراة، ورد دين ديربي البطولة، الذي انتهى لفائدة الرجاء بهدفين لصفر.أكمل القراءة »
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