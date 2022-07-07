fbpx
الرياضة

عرضان لمبارك من الوداد والرجاء

منذ 4 دقائق
صفقة العزيري بلغت مليارا و200 مليون توصل الفتح الرياضي بعرضين من الوداد والرجاء، بشأن لاعبه المهدي مبارك، يرغبان في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وعلمت “الصباح”، أن الفريق الرباطي لم يحسم بعد في قرار رحيل مبارك إلى أحد الناديين، غير أنه من المرجح أن يعلن ذلك، بعد نهايةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.