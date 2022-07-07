الرياضة
عرضان لمبارك من الوداد والرجاء
صفقة العزيري بلغت مليارا و200 مليون توصل الفتح الرياضي بعرضين من الوداد والرجاء، بشأن لاعبه المهدي مبارك، يرغبان في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وعلمت “الصباح”، أن الفريق الرباطي لم يحسم بعد في قرار رحيل مبارك إلى أحد الناديين، غير أنه من المرجح أن يعلن ذلك، بعد نهايةأكمل القراءة »
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