الرياضة
الرجاء في مباراة الموسم
حضور أغلب اللاعبين باستثناء الوردي والبدراوي يحفزهم أنهى الرجاء الرياضي، أمس (الأربعاء)، معسكره بالجديدة، استعدادا للديربي أمام الوداد الرياضي، اليوم (الخميس). وسجل المعسكر غياب زكرياء الوردي، الذي ينهي ترتيبات انتقاله لفريق بالدوري البرتغالي، بعد نهاية عقده مع الرجاء، فيما وافق باقي اللاعبين على المشاركة في المواجهة، رغم نهاية التزامهم معأكمل القراءة »
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