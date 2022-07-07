الرياضة
طوق أمني بالحي المحمدي
استنفار في محيط العربي الزاولي وحضور أمني كثيف رغم «الويكلو» يشهد الحي المحمدي، وخاصة محيط ملعب العربي الزاولي، طوقا أمنيا منذ أمس (الأربعاء)، استعدادا لاستضافة الملعب لمباراة الديربي، بين الرجاء والوداد الرياضيين، لحساب ربع نهاية كأس العرش، اليوم (الخميس). وتعرف المنطقة ومحيط الملعب، اكتظاظا كبيرا لحركة السير، منذ الساعات الأولىأكمل القراءة »
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