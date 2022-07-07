الرياضة
الطاوسي يرفض فسخ العقد
طالب براتب شهر إضافي لم يتمكن الرجاء من تأهيل مديره التقني البلجيكي باتريك دويلد، للجلوس في كرسي الاحتياط. واكتفى الرجاء بتكليف بوشعيب المباركي، مدرب فئة الأمل، بقيادة الفريق خلال الفترة الأخيرة، بعد أن رفض الطاوسي، فسخ عقده ما لم يتوصل بكافة مستحقاته المحددة في ثلاثة أشهر، كما جاء على لسانه.أكمل القراءة »
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