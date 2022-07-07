اذاعة وتلفزيون
“صدى الإبداع” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الخميس)، على موعد مع حلقة جديدة من البرنامج الثقافي “صدى الإبداع». وقالت القناة إن البرنامج عاد إلى جمهوره لعرض وتتبع ما يروج في المغرب الثقافي المتعدد، مؤكدة أن الاستراحة شكلت فرصة لفريق البرنامج لإعادة التفكير في التصور وإجراء بعض التغييرات والتعديلات، قصد تزويد مشاهديه المخلصينأكمل القراءة »
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