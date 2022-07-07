الرياضة
رسالة رياضية: ملعب للديربي
مرة أخرى، تأكد أن ملعب محمد الخامس لم يعد صالحا لاحتضان المباريات الكبرى، مثل ديربي الوداد والرجاء. فالملعب لا يتوفر حقا على المعايير الضرورية وشروط السلامة المطلوبة، بحكم وجوده في قلب منطقة سكنية، وعدم توفره على موقف للسيارات، وصعوبة إقامة الحواجز والسدود لضبط توافد المشجعين، بسبب كثرة المنافذ والأزقة المؤديةأكمل القراءة »
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