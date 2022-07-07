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“الفن والنقود” احتفاء بمتحف بنك المغرب

منذ دقيقتين
برنامج خاص في الذكرى العشرين لتأسيسه ومعرض للورقة البنكية المغربية يحتفي متحف بنك المغرب بالرباط بالذكرى العشرين لتأسيسه من خلال تنظيم تظاهرة “الفن والنقود”، التي تتضمن برنامجا خاصا يتواصل إلى غاية أواخر دجنبر المقبل. واختار متحف بنك المغرب ضمن برنامج احتفاله تنظيم أربعة معارض بعدة مدن ارتباطا بموضوع “الفن والنقود”،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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