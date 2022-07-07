أســــــرة
مثلجات اقتصادية
المقادير نصف لتر حليب ملعقة كبيرة من النشا 1 فلان كراميل نصف كأس سكر فانيلا صفار بيضة ياغورت فانيلا شوكولا للتزيين طريقة التحضير نضع في إناء الطبخ الحليب ونضيف إليه السكر والفانيلا وصفار بيضة واحدة والنشا والفلان بنكهة الكراميل. نمزج جيدا جميع المكونات. نضع الإناء فوق النار حتى يصير كثيفا. نصب الخليطأكمل القراءة »
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