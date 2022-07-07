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حوادث

مركب للصيد يستنفر السلطات بالمغرب وإسبانيا

منذ 52 ثانية
ميناء الحسيمة عاش توترا كبيرا بسبب اختفاء المركب علم من مصدر مطلع، أنه تم العثور على مركب للصيد الساحلي من صنف الجر مسجل بميناء الحسيمة، باسم «فؤاد 2 «، ليلة الاثنين الماضي، قرب ميناء موتريل جنوب إسبانيا، بعدما غادر ميناء الحسيمة فجر اليوم ذاته في ظروف غامضة. وأضاف المصدر نفسهأكمل القراءة »


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منذ 52 ثانية



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