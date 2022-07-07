حوادث
إدانة برلماني سابق بفاس
حكمت ابتدائية فاس، مساء الاثنين الماضي، على “ع. م” برلماني سابق عن التقدم والاشتراكية، ب10 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة، لأجل “النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها” بعد إدانته بعقوبة نافذة لتراميه على 15 هكتارا من أرض ورثة. وقضت في الدعوى المدنية التابعة، بأدائه 6 ملايين سنتيمأكمل القراءة »
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