حوادث
تفكيك شبكة للهجرة بالعرائش
أحالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالعرائش، أول أمس (الثلاثاء)، ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بعصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، لإجراء بحث معهم حول التهم المنسوبة إليهم قبل عرضهمأكمل القراءة »
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