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قانون التبرعات يعزل “بيجيدي”
التصدي للمرتزقة وصرف الأموال تحت رقابة الولاة والعمال عزل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وفرق الأغلبية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، بعد وضع تعديلات على مشروع القانون رقم 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. وقالت مصادر “الصباح” إن الأغلبية توافقت على وضع تعديلاتأكمل القراءة »
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