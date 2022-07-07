الأولى
أراضي الدولة تورط رؤساء وقيادا
سجلات سرية تكشف شهادات إدارية مزورة لتفويت أملاك مخزنية إلى منتخبين نافذين كشفت التحقيقات الجارية بخصوص مئات الشهادات الإدارية المشبوهة الصادرة في بؤر البناء العشوائي عن سجلات سرية، ثبت بعد مقارنتها بالسجلات النظامية الممسوكة لدى بعض الجماعات وجود شهادات مزورة وأن السجلات الأصلية بها فراغات في صفحات استعملت في استصدارأكمل القراءة »
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