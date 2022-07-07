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حوادث

السجن لسارق سائحين بالجديدة

منذ دقيقتين
المتهم اختفى عن الأنظار وتورط في سرقة أخرى أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة، والحكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا. وسبق للضابطة القضائية لدى الدرك الملكي،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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