أخبار الصباح
أخبار الصباح
< أموال تواصل الشرطة القضائية التابعة لأمن المحمدية، أبحاثها لحل لغز العثور، الاثنين الماضي، على 6 ملايين و496 ألف أورو، بحاوية للنفايات، تبين أنها مزورة. ويتكون المبلغ من أوراق مالية من فئة 500 أورو، و200 و100. وبينما أرسلت عينات منها إلى المختبر لتحديد طريقة التزوير والأجهزة المستعملة، ورصد البصمات، تباشرأكمل القراءة »
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