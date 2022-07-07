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28 سنة لأمنيين عنفوا نادلا
المحكمة أدانت عميد الشرطة بأربع سنوات على بعد سنة من تقاعده 28 سنة هو مجموع الأحكام، التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء في ساعة متأخرة، من مساء أول أمس (الثلاثاء)، في ملف الاعتداء الذي تعرض له نادل مقهى على يد عناصر الشرطة بالحي المحمدي. وأدانت الغرفة عميد شرطة بدائرةأكمل القراءة »
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