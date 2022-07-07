مجتمع
غياب قنصلية يضاعف معاناة مغاربة ليبيا
وجه مغاربة مقيمون في ليبيا نداء استغاثة، للمسؤولين، من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، وتسهيل عملية عودتهم إلى أرض الوطن. وظهرت نساء وأطفال في شريط فيديو، معمم في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكودن من خلاله المعاناة التي تكدبوها، بسبب غياب مخاطب رسمي لتلبية مطالبهم، بحكم عدم وجود قنصلية مغربية، للبت في ملفاتهمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا