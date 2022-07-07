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مجتمع

غياب قنصلية يضاعف معاناة مغاربة ليبيا

منذ دقيقتين
وجه مغاربة مقيمون في ليبيا نداء استغاثة، للمسؤولين، من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، وتسهيل عملية عودتهم إلى أرض الوطن. وظهرت نساء وأطفال في شريط فيديو، معمم في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكودن من خلاله المعاناة التي تكدبوها، بسبب غياب مخاطب رسمي لتلبية مطالبهم، بحكم عدم وجود قنصلية مغربية، للبت في ملفاتهمأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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