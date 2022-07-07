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مجتمع

إستراتيجية جديدة ضد لسعات العقارب بأزيلال

منذ دقيقتين
نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، أخيرا، بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، دورة تكوينية همت الوقاية والتكفل بحالات لدغات العقارب والأفاعي. وتأتي هذه الدورة التكوينية، المنظمة تحت إشراف أطباء مصلحة التخدير والإنعاش بالمستشفى، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي. وتتوخى المبادرة تقليص الوفيات الناجمة عن لسعات العقاربأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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