مجتمع
إستراتيجية جديدة ضد لسعات العقارب بأزيلال
نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، أخيرا، بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، دورة تكوينية همت الوقاية والتكفل بحالات لدغات العقارب والأفاعي. وتأتي هذه الدورة التكوينية، المنظمة تحت إشراف أطباء مصلحة التخدير والإنعاش بالمستشفى، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي. وتتوخى المبادرة تقليص الوفيات الناجمة عن لسعات العقاربأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا