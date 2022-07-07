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مجتمع

رحبة الأغنام بالرحمة مجانا

منذ 8 دقائق
قطعان تلج بعد المراقبة وتنظيم سلس لسلطات النواصر وتوجس الزبائن في اليوم الأول افتتحت رحبة منطقة الرحمة التابعة لإقليم النواصر، صباح الاثنين الماضي، أبوابها في فضاء فلاحي كبير، مقابل لتجزئة الصفوة، ومسيج بالحواجز الحديدية، وفوق بوابتها الرسمية لا فتتان كبيرتا الحجم تعلنان المجانية لـ “الكسابة» والمتسوقين. ومنع إشهار الولوج المجانيأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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