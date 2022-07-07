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ملف الصباح

الصردي‭…”‬منو‭ ‬نخلاق‭”‬

منذ 4 دقائق
رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المعيشة‭ ‬تصر‭ ‬أسر‭ ‬على‭ ‬اقتناء‭ ‬أغلى‭ ‬الأكباش‭ ‬وأجودها‭                  (‬أرشيف‭)‬
زوجات‭ ‬يضغطن‭ ‬على‭ ‬أزواجهن‭ ‬لاقتناء‭ ‬أجود‭ ‬السلالات‭ ‬مجاراة‭ ‬للموضة‭ ‬وتفاخرا‭ ‬على‭ ‬الجارات‭ ‬والعائلة ‭”‬الصردي‭ ‬منو‭ ‬نخلاق‭”‬،‭ “‬إلى‭ ‬ماكانش‭ ‬بلا‭ ‬ماتخسر‭ ‬فلوسك‭ ‬حسن‭ ‬بلا‭ ‬مانعيدو‭ ‬بمش‭ ‬ونوليو‭ ‬ضحكة‭ ‬وسط‭ ‬جيران‭”‬،‭ “‬بغينا‭ ‬الصردي‭ ‬بكرونو‭ ‬وكمامتو‭ ‬وصباطو‭ ‬ولا‭ ‬ماعليناش‭ ‬الله‭ ‬بحال‭ ‬كاع‭ ‬الناس‭”….‬من‭ ‬بين‭ ‬العبارات‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬حديثا‭ ‬مألوفا‭ ‬ضمن‭ ‬خصام‭ ‬يومي‭ ‬بين‭أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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