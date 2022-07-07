ملف الصباح
الصردي…”منو نخلاق”
زوجات يضغطن على أزواجهن لاقتناء أجود السلالات مجاراة للموضة وتفاخرا على الجارات والعائلة ”الصردي منو نخلاق”، “إلى ماكانش بلا ماتخسر فلوسك حسن بلا مانعيدو بمش ونوليو ضحكة وسط جيران”، “بغينا الصردي بكرونو وكمامتو وصباطو ولا ماعليناش الله بحال كاع الناس”….من بين العبارات التي صارت حديثا مألوفا ضمن خصام يومي بينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا