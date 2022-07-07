مقالات الرأي
بـلانـات
سينما تعمل منصة “HBO” على تتمة لمسلسل “لعبة العروش”، الذي حقق نجاحا كبيرا، والتي تتمحور على شخصية “جون سنو”، باعتبارها من أكثر الشخصيات المفضلة لدى قسم كبير من محبي المسلسل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام متخصصة في أخبار هوليوود. ويتوقع أن يسند دور “جون سنو”، في حال رأى المشروعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا