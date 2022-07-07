بـلانـات‭ ‬

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منذ 5 دقائق
سينما تعمل‭ ‬منصة‭ “‬HBO‭” ‬على‭ ‬تتمة‭ ‬لمسلسل‭ “‬لعبة‭ ‬العروش‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا،‭ ‬والتي‭ ‬تتمحور‭ ‬على‭ ‬شخصية‭ “‬جون‭ ‬سنو‭”‬،‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الشخصيات‭ ‬المفضلة‭ ‬لدى‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬المسلسل،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬به‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬هوليوود‭.‬ ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسند‭ ‬دور‭ “‬جون‭ ‬سنو‭”‬،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رأى‭ ‬المشروع‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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