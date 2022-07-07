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اذاعة وتلفزيون

“حامل اللقب” على “شاهد vip”

منذ دقيقة واحدة
أعلنت منصة “شاهد vip” عن عرض فيلم “حامل اللقب” لهشام ماجد ودينا الشربيني. وحددت المنصة موعد عرض الفيلم أول أيام العيد، إذ نشر الحساب الرسمي لمنصة “شاهد vip” في “أنستغرام” إعلان الفيلم مع جملة “عطلة العيد ضحك في ضحك مع فيلم حامل اللقب أول أيام العيد”. وتدور أحداث فيلم “حاملأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة



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