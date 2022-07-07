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كورونا في المستوى الأحمر
توقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لمناسبة عيد الأضحى، بسبب رفض المواطنين المصابين بأمراض مزمنة، والمسنين، تلقي الجرعة الرابعة للرفع من مستوى المناعة. وحذر خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المواطنين، في تصريح لـ “الصباح” من التراخي في مواجهة الوباء الذي عاد للانتشار بسرعة، إذ توفيأكمل القراءة »
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