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وطنية

أخنوش يحمل الحركة مسؤولية فشل التعليم

منذ دقيقة واحدة
“قطر الشمع” على فريقها وقال “باركا” من المزايدة على الحكومة بكبش العيد لم يترك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي حل مساء أول أمس (الثلاثاء)، ضيفا على مجلس المستشارين، الكرة تدخل مرماه، بعدما سددها مستشار برلماني من الحركة الشعبية، حين تحدث عن غلاء الأكباش، بدل الحديث عن موضوع جلسة المساءلة حولأكمل القراءة »


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