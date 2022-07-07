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مقالات الرأي

ما‭ ‬بعد‭ “‬الباك‭”… ‬حيرة‭ ‬الشباب‭ ‬

منذ دقيقة واحدة
سوق‭ ‬الشغل‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬كفاءات‭ ‬تقنية‭             (‬أرشيف‭)‬
الناجحون‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬مقاعد‭ ‬خارج‭ ‬الجامعات‭ ‬لدخول‭ ‬سوق‭ ‬الشغل‭ ‬ استأثر‭ ‬نقاش‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الباكلوريا،‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬فضاءات‭ ‬الشباب‭ ‬المغاربة،‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالافتراضية‭ ‬أو‭ ‬الواقعية،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬جل‭ ‬الطلبة‭ ‬يؤجلون‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية،‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬اجتياز‭ ‬امتحان‭ “‬الباك‭”‬،‭ ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬التوجيه‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬يواجه‭ ‬مشاكل،‭ ‬ولا‭ ‬يحقق‭أكمل القراءة »


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