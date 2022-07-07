مقالات الرأي
ما بعد “الباك”… حيرة الشباب
الناجحون يبحثون عن مقاعد خارج الجامعات لدخول سوق الشغل استأثر نقاش ما بعد الباكلوريا، على معظم فضاءات الشباب المغاربة، سواء تعلق الأمر بالافتراضية أو الواقعية، خاصة أن جل الطلبة يؤجلون التفكير في المرحلة الجامعية، إلى ما بعد اجتياز امتحان “الباك”، وبما أن التوجيه ما يزال يواجه مشاكل، ولا يحققأكمل القراءة »
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