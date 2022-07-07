اذاعة وتلفزيون
“أنفاس للمسرح” بمراكش
تحتضن مراكش في الفترة، بين 18 و20 يوليوز الجاري، مهرجان أنفاس للمسرح، في دورته الثانية، الذي تنظمه جمعية أنفاس للفنون الدرامية، لمناسبة عيد العرش، تحت شعار “المآثر التاريخية في صلب الممارسة المسرحية». وأكد يونس الصردي، المنسق العام للمهرجان، في تصريح ل “الصباح”، أن دورة السنة الحالية، ستعرف مشاركة تسع فرقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا