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منذ دقيقة واحدة
درة في “جدران” طرحت منصة “وتش إيت” الرقمية البوستر الدعائي لأول أفلامها الأصلية “جدران”، الذي تصدرته بطلة العمل النجمة درة، تمهيدا لعرضه حصريا على المنصة يوم 14 يوليوز الجاري. وينتمي الفيلم لأعمال الرعب ويشارك في بطولته نيكولا معوض، وفراس سعيد، وهند عبد الحليم، وأحمد بدير، وهو من قصة ياسر صلاح، وسيناريوأكمل القراءة »


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