الرياضة
بنجلون يجدد عقده مع تمارة
جدد عبد السلام بنجلون عقده مع وداد تمارة لموسم إضافي، بعد أن ساهم في قيادة الفريق الموسم الماضي إلى تحقيق الصعود إلى القسم الثاني. وفضل بنجلون العرض المقدم من رئيس وداد تمارة، على مجموعة عروض من فرق تنافس بالقسم الثاني، بحكم العلاقة التي تربطه به وبالمدرب محمد بوطهير، وباقي لاعبيأكمل القراءة »
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