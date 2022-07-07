حوادث
تفكيك شبكة للتعرضات العقارية الاحتيالية
أمن الناظور نصب كمينا فضح ابتزازا بالملايين مقابل التنازل تحيل، اليوم (الخميس)، الشرطة القضائية التابعة لأمن الناظور، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ثلاثة متهمين، يشكلون شبكة تخصصت في الابتزاز والنصب باستعمال وسائل احتيالية، لاستهداف ملاك العقارات في طور التحفيظ. وعلمت “الصباح” أن المتهمين ثلاثة أشقاء، هم على التوالي (ع.أكمل القراءة »
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