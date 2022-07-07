الرياضة
خابا يودع آسفي برقم متميز
أحرز له 27 هدفا وهو ثاني هداف للفريق بعد حمد الله أنهى المهاجم حمزة خابا مساره رفقة أولمبيك آسفي، بعدما خاض معه آخر مباراة في الموسم أمام شباب السوالم، وانتهت بالتعادل دون أهداف. ووضع خابا حدا لمسيرته رفقة الفريق العبدي، برقم مميز، بعدما أحرز له 27 هدفا في الفترة التيأكمل القراءة »
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