وطنية
اتهامات بالرشوة تسائل المنصوري
اتهام مفتش بقطاع التعمير للموظفين يثير غضب نقابة «بيجيدي» عمقت اتهامات بالرشوة أجواء الاحتقان داخل المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب بجهة بني ملال خنيفرة، وأزمة بين الموظفين والمفتش الجهوي. وسارعت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوية، تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي للعدالة والتنمية، إلى مراسلة فاطمة الزهراءأكمل القراءة »
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