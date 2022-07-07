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وطنية

اتهامات‭ ‬بالرشوة‭ ‬تسائل‭ ‬المنصوري

منذ 3 دقائق
فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬المنصوري‭       (‬أرشيف‭)‬
اتهام‭ ‬مفتش‭ ‬بقطاع‭ ‬التعمير‭ ‬للموظفين‭ ‬يثير‭ ‬غضب‭ ‬نقابة‭ ‬‮«‬بيجيدي‮»‬ عمقت‭ ‬اتهامات‭ ‬بالرشوة‭ ‬أجواء‭ ‬الاحتقان‭ ‬داخل‭ ‬المفتشية‭ ‬الجهوية‭ ‬للتعمير‭ ‬وإعداد‭ ‬التراب‭ ‬بجهة‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬خنيفرة،‭ ‬وأزمة‭ ‬بين‭ ‬الموظفين‭ ‬والمفتش‭ ‬الجهوي‭.‬ وسارعت‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإعداد‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬والتعمير،‭ ‬المنضوية،‭ ‬تحت‭ ‬لواء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬للشغل،‭ ‬الذراع‭ ‬النقابي‭ ‬للعدالة‭ ‬والتنمية،‭ ‬إلى‭ ‬مراسلة‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭أكمل القراءة »


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