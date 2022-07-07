الصباح الفني
قالوا
منتصر كتب الدكتور والباحث المصري خالد منتصر تدوينة جاء فيها “علموهم أن الحب اشتراك لا امتلاك”. الزعيمي كتبت الممثلة أحلام الزعيمي، تدوينة على “انستغرام” جاء فيها ” النقد هو قوة الضعفاء”. بلمير كتبت الفنانة رجاء بلمير على حسابها الرسمي على “انستغرام” قائلة “الهدف من الحياة أن تكون سعيدا”.
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