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منتصر كتب‭ ‬الدكتور‭ ‬والباحث‭ ‬المصري‭ ‬خالد‭ ‬منتصر‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬علموهم‭ ‬أن‭ ‬الحب‭ ‬اشتراك‭ ‬لا‭ ‬امتلاك‭”.‬ الزعيمي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬أحلام‭ ‬الزعيمي،‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬انستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ ” ‬النقد‭ ‬هو‭ ‬قوة‭ ‬الضعفاء‭”.‬ بلمير كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬رجاء‭ ‬بلمير‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬انستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سعيدا‭”.‬