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الصباح الفني

ملحونيات‭ ‬أزمور‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬جديد

منذ دقيقتين
ملصق‭ ‬المهرجان‭                 (‬خاص‭)‬
الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬للمهرجان‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬صون‭ ‬التراث تنظم‭ ‬الجمعية‭ ‬الإقليمية‭ ‬للشؤون‭ ‬الثقافية‭ ‬بالجديدة‭ ‬الدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬للمهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬لفن‭ ‬الملحون‭ “‬ملحونيات‭ ‬ٱزمور‭” ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬يوليوز‭ ‬الجاري‭ ‬بساحة‭ ‬ابرهام‭ ‬مول‭ ‬نيس‭ ‬بأزمور‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬صون‭ ‬تراث‭ ‬الملحون‭ ‬المغربي‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭”.‬ وأوضح‭ ‬بلاغ‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭أكمل القراءة »


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