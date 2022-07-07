الصباح الفني
ملحونيات أزمور يعود من جديد
الدورة العاشرة للمهرجان ترفع شعار صون التراث تنظم الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية بالجديدة الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لفن الملحون “ملحونيات ٱزمور” خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يوليوز الجاري بساحة ابرهام مول نيس بأزمور تحت شعار “صون تراث الملحون المغربي مسؤولية وطنية”. وأوضح بلاغ اللجنة المنظمة أن هذه الدورةأكمل القراءة »
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