ملف الصباح
اكتظاظ في الأسواق
غضب على الغلاء في «فيسبوك» يقابله تدافع واختناق في «القيساريات» ومحلات الألبسة ومحطات الوقود تناقض كبير ذلك الذي يعرفه الشارع المغربي، بين غضب واحتقان بسبب الغلاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتظاظ وازدحام وتدافع في الأسواق ومحطات التزود بالوقود ومحلات بيع الألبسة والطرق السيارة. ورصدت “الصباح” من خلال هذا “الربورتاج”،أكمل القراءة »
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