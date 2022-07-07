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ملف الصباح

اكتظاظ‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬

منذ 4 دقائق
اكتظاظ‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أسواق‭ ‬درب‭ ‬السلطان‭      (‬أرشيف‭)‬
غضب‭ ‬على‭ ‬الغلاء‭ ‬في‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬يقابله‭ ‬تدافع‭ ‬واختناق‭ ‬في‭ ‬‮«‬القيساريات‮»‬‭ ‬ومحلات‭ ‬الألبسة‭ ‬ومحطات‭ ‬الوقود‭ ‬ تناقض‭ ‬كبير‭ ‬ذلك‭ ‬الذي‭ ‬يعرفه‭ ‬الشارع‭ ‬المغربي،‭ ‬بين‭ ‬غضب‭ ‬واحتقان‭ ‬بسبب‭ ‬الغلاء‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬واكتظاظ‭ ‬وازدحام‭ ‬وتدافع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬ومحطات‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭ ‬ومحلات‭ ‬بيع‭ ‬الألبسة‭ ‬والطرق‭ ‬السيارة‭.‬ ورصدت‭ “‬الصباح‭” ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ “‬الربورتاج‭”‬،‭أكمل القراءة »


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